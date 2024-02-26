G20 maliye bakanlarının gündemi küresel ekonomi olacak

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları bu hafta Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir araya geldiklerinde derin görüş ayrılıkları yaratan jeopolitik konuları bir kenara bırakıp küresel ekonomik meselelere odaklanmaya hazırlanıyor.

G20 toplantısının sonuç bildirisi için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa göre, kilit ekonomik öncelikler üzerinde uzlaşı sağlayan verimli bir oturum olmasını isteyen Brezilya, son yıllarda görülenden çok daha kısa bir kapanış bildirisi önerdi ve bu öneriyi diğer üyelerle müzakere ediyor.

Kaynaklar, halen son şekli verilmekte olan son taslakta küresel parçalanma ve çatışma risklerinden genel hatlarıyla bahsedildiğini ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ya da İsrail-Gazze savaşına doğrudan atıfta bulunulmadığını söyledi.

Brezilya'dan önce G20 dönem başkanlığını yürüten Hindistan ve Endonezya, mutabakat alanlarını özetleyen ve Rusya gibi muhalif seslere dikkat çeken başkanlık açıklamalarını tercih etti ancak Gazze'de dört aydır devam eden savaş nedeniyle yaşanan sert bölünmeler göz önüne alındığında bu bile zor olabilir. Bakanlar en son Ekim ayında Fas'ın Marakeş kentinde bir araya geldiklerinde patlak veren savaş, ABD ve Batılı müttefikleri ile G20'deki Batılı olmayan ülkeler arasındaki ayrılıkları derinleştirdi.