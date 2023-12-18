CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem G7 Rusya MB varlıklarına el koymanın yollarını aktif olarak araştırıyor

G7 Rusya MB varlıklarına el koymanın yollarını aktif olarak araştırıyor

Batılı ülkeler, ABD ve Avrupa'daki siyasi anlaşmazlıkların mali destek akışını tehdit ettiği Ukrayna'yı finanse etmek için Rusya Merkez Bankası varlıklarına el koymanın yollarını aktif olarak araştırıyor.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2023 09:01

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2023 09:01

Financial Times'ın haberine göre, G7 yetkilileri son haftalarda, Batı'nın Moskova'ya karşı mali savaşında yeni bir sayfa açacak radikal bir adım olarak, hareketsiz durumdaki yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus devlet varlıklarının bir kısmının harcanmasına ilişkin görüşmeleri yoğunlaştırdı.

Bu girişim, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve AB üyesi Macaristan'ın Viktor Orbán'ının Kiev'e fon sağlanmasına karşı tavır almaları nedeniyle Ukrayna'ya yönelik 100 milyar dolardan fazla değerdeki iki önemli mali yardım paketinin bu hafta sekteye uğramasının ardından geldi.

Washington hiçbir zaman el koymayı açıkça desteklememiş olsa da, ABD son haftalarda özel olarak daha iddialı bir duruş sergiledi ve G7 komitelerinde varlıklara el koymanın "uluslararası hukukla tutarlı" bir yolu olduğunu savundu.

Financial Times tarafından görülen ve G7 komitelerinde dağıtılan bir ABD hükümeti tartışma belgesinde, "G7 üyeleri ve özel olarak etkilenen diğer devletler, Rusya'yı saldırganlığına son vermeye teşvik etmek için bir karşı önlem olarak Rus egemen varlıklarına el koyabilir" denildi.

ABD'li bir yetkili Washington'un Rus egemen varlıklarının kullanımı konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü ve karar vermek için kısa bir zaman çizelgesi olduğuna inandığını söyledi. Yetkililer, konunun Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinin ikinci yıldönümüne denk gelecek olası bir G7 liderler toplantısında ele alınabileceğini belirttiler.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord David Cameron, mal varlıklarına el koymak için "yasal bir yol" olduğuna inandığını ifade etti ve diğer G7 müttefiklerinin ikna edilememesi halinde İngiltere'nin ABD ile birlikte hareket edebileceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 16 Aralık 2023 09:38
ABD’de iş dünyası aktivitesi 5 ayın zirvesinde ABD'de iş dünyası aktivitesi 5 ayın zirvesinde 16 Aralık 2023 09:04
Fed üyesi Williams: Mart ayı faiz indirimini düşünmek için erken Fed üyesi Williams: Mart ayı faiz indirimini düşünmek için erken 16 Aralık 2023 09:00
IFC’den deprem bölgesine finansman paketi IFC'den deprem bölgesine finansman paketi 15 Aralık 2023 16:43
Almanya’da şirket faaliyetleri aralıkta daraldı Almanya'da şirket faaliyetleri aralıkta daraldı 15 Aralık 2023 15:59
New York Fed imalat endeksi aralıkta daralmaya işaret etti New York Fed imalat endeksi aralıkta daralmaya işaret etti 15 Aralık 2023 17:06
Bundesbank: Alman ekonomisi 2023’te küçülecek Bundesbank: Alman ekonomisi 2023’te küçülecek 15 Aralık 2023 14:09
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 16’ya yükseltti Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 16’ya yükseltti 15 Aralık 2023 14:06
IEA: Küresel kömür talebi bu yıl zirve yapacak IEA: Küresel kömür talebi bu yıl zirve yapacak 15 Aralık 2023 10:58
Brent petrolde faiz kararları etkisi Brent petrolde faiz kararları etkisi 15 Aralık 2023 10:11
Çin’de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor 15 Aralık 2023 10:04
Meksika Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Meksika Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 15 Aralık 2023 09:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,41
%0,241
ALTIN
1.000,69
%0,0689
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,37
%-0,0633
EURO
971,40
%-2,8601
ALTIN
1.003,11
%0,311
DOLAR
1.001,88
%0,1884
BORSA
1.008,30
%0,8301
EURO
1.029,01
%2,9009
ALTIN
1.012,91
%1,291
DOLAR
1.042,08
%4,208
BORSA
1.033,72
%3,3715
EURO
1.738,48
%73,8479
ALTIN
1.551,99
%55,1991
DOLAR
1.577,79
%57,7785
BORSA
1.597,37
%59,737
EURO
BİST En Aktif Hisseler