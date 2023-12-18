G7 Rusya MB varlıklarına el koymanın yollarını aktif olarak araştırıyor

Financial Times'ın haberine göre, G7 yetkilileri son haftalarda, Batı'nın Moskova'ya karşı mali savaşında yeni bir sayfa açacak radikal bir adım olarak, hareketsiz durumdaki yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus devlet varlıklarının bir kısmının harcanmasına ilişkin görüşmeleri yoğunlaştırdı.

Bu girişim, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve AB üyesi Macaristan'ın Viktor Orbán'ının Kiev'e fon sağlanmasına karşı tavır almaları nedeniyle Ukrayna'ya yönelik 100 milyar dolardan fazla değerdeki iki önemli mali yardım paketinin bu hafta sekteye uğramasının ardından geldi.

Washington hiçbir zaman el koymayı açıkça desteklememiş olsa da, ABD son haftalarda özel olarak daha iddialı bir duruş sergiledi ve G7 komitelerinde varlıklara el koymanın "uluslararası hukukla tutarlı" bir yolu olduğunu savundu.

Financial Times tarafından görülen ve G7 komitelerinde dağıtılan bir ABD hükümeti tartışma belgesinde, "G7 üyeleri ve özel olarak etkilenen diğer devletler, Rusya'yı saldırganlığına son vermeye teşvik etmek için bir karşı önlem olarak Rus egemen varlıklarına el koyabilir" denildi.

ABD'li bir yetkili Washington'un Rus egemen varlıklarının kullanımı konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü ve karar vermek için kısa bir zaman çizelgesi olduğuna inandığını söyledi. Yetkililer, konunun Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinin ikinci yıldönümüne denk gelecek olası bir G7 liderler toplantısında ele alınabileceğini belirttiler.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord David Cameron, mal varlıklarına el koymak için "yasal bir yol" olduğuna inandığını ifade etti ve diğer G7 müttefiklerinin ikna edilememesi halinde İngiltere'nin ABD ile birlikte hareket edebileceğini söyledi.