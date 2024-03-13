Goldman Sachs, Avustralya için enflasyon tahminini düşürdü

Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Andre Boak, tüketici fiyat endeksi için yeni ağırlıkların açıklanmasını dikkate alarak 2024 yılı Avustralya enflasyonu için tahminlerini düşürdüğünü söyledi.

Goldman Sachs daha önce yüzde 3,6 olarak tahmin ettiği manşet TÜFE'nin ilk çeyrekte yıllık yüzde 2,8 olmasını bekliyor. Yılın tamamında ise enflasyonun yüzde 4,1'den yüzde 2,7'ye gerileyeceği öngörülürken, GS'nin önceki tahmini yüzde 2,9'du.