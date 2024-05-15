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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Altın fiyatları yönünü yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Mayıs kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:22

SON DAKİKA: Altın fiyatları yönünü yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Mayıs kaç TL?

Son dakika haberi: Gram altın fiyatları yeni haftada 2400 TL üzerinde kalıcılık sağlayarak yükseliş trendini güçlendiriyor. Dolar kurundaki sakin seyir nedeniyle altın gram fiyatı için ONS doğrudan belirleyici oluyor. Peki Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın piyasasından canlı rakamlar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın fiyatları yönünü yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Mayıs kaç TL?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları haftanın 3. işlem gününde yönünü yukarı kırdı. Gram altın 2500 TL'ye yönelirken, ons altın 2400 dolar düzeyine gözünü dikti. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik sonrası canlı altın fiyatları yakın takibe alındı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları yönünü yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Mayıs kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ YUKARI KIRDI

2023 yılını 2063 dolar düzeyinde kapatan ONS Fed'in 2024 yılında faiz indirimleri yapacağı beklentisi ve özellikle İsrail-Filistin gerginliği ile yükseliş trendini güçlendirdi.

Nisan ayında 2400 doları aşan ons altın fiyatı, Fed'in beklenenden geç faiz indirimi yapacağı algısıyla yükselişini sınırlandırdı.

Yeni haftada ise altın fiyatları ONS öncülüğünde yeniden yönünü yukarı kırdı.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yönünü yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Mayıs kaç TL?

GRAM ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

2023 yılını 1960 TL düzeyinde kapatan gram altın ONS öncülüğünde yükseliş trendi yakaladı. 2024 yılında yatırımcısına cari fiyata göre 500 TL kazandırdı. Yani buradaki prim yaklaşık yüzde 25 kazanç oldu.

SON DAKİKA: Altın fiyatları yönünü yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Mayıs kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.454,71
SATIŞ(TL) 2.455,09

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yönünü yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Mayıs kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.985,00
SATIŞ(TL) 4.035,00

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