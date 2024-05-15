Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
12:22
SON DAKİKA: Altın fiyatları yönünü yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Mayıs kaç TL?
Son dakika haberi: Gram altın fiyatları yeni haftada 2400 TL üzerinde kalıcılık sağlayarak yükseliş trendini güçlendiriyor. Dolar kurundaki sakin seyir nedeniyle altın gram fiyatı için ONS doğrudan belirleyici oluyor. Peki Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın piyasasından canlı rakamlar…