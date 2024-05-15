SON DAKİKA: Altın fiyatları yönünü yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Mayıs kaç TL?

GRAM ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

2023 yılını 1960 TL düzeyinde kapatan gram altın ONS öncülüğünde yükseliş trendi yakaladı. 2024 yılında yatırımcısına cari fiyata göre 500 TL kazandırdı. Yani buradaki prim yaklaşık yüzde 25 kazanç oldu.