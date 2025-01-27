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Goldman Sachs: BOJ'un iki kez faiz artırması muhtemel

Goldman Sachs'tan Akira Otani, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) iki kez faiz artırmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2025 08:52

Son Güncelleme Tarihi 27 Ocak 2025 08:53

Goldman Sachs'tan Akira Otani, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yılda iki kez artırmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Goldman Sachs'ın kıdemli danışmanı Otani, BOJ'un faiz artırım kararını ve Başkan Ueda'nın Cuma günkü yorumlarını dikkate alarak, Goldman Sachs'ın BOJ'un yılda iki kez faiz artırmaya devam etmesine yönelik baz senaryosunu koruduğunu söyledi.

Otani, BOJ'un bir sonraki faiz artışının Temmuz ayında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Otani, "Temel enflasyondaki ılımlı artış ve %2 enflasyona sürdürülebilir bir şekilde ulaşmaya kalan mesafe göz önüne alındığında, yılda iki faiz artırımı varsayıyoruz," dedi. Ancak Otani, "bir sonraki faiz artırımının zamanlaması konusunda önemli bir belirsizlik olduğu konusunda uyarıyoruz" diye ekledi.

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