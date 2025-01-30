Goldman Sachs: Fed'in 2025'teki faiz adımları dar bir bantta gerçekleşecek

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Fed'in 2025 yılında faiz oranlarına ilişkin gelecekteki hamlelerinin, enflasyonun yörüngesi değişmediği sürece dar bir aralıkta olacağını söyledi.

Solomon, "Enflasyonun gidişatını gerçekten değiştiren bir politika eylemi olmadığı sürece, politika faiziyle dar bir bantta olacağımızı düşünüyorum," dedi.

Fed dün faiz oranlarını sabit tuttu ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verileri uygun hale gelene kadar tekrar düşürmek için acele edilmeyeceğini söyledi.

Solomon, dayanıklı tüketim mallarının enflasyon oranı açısından yumuşak bir seyir izlediğini, ancak hizmetler ve şimdi de gıdanın büyük engeller olduğunu söyledi. "Bunlar nihayetinde önemli ve ekonomiye yansıyor. 2025'e kadar baktığınızda, sonuç aralığının politika konusunda oldukça dar bir pozisyon olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.