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Hayakawa: BOJ faiz artırımlarında yavaş hareket edecektir

Japonya Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hideo Hayakawa, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ), negatif faizleri sona erdirdikten sonra faiz artırımlarında da yavaş hareket edeceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 08:29

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 08:29

Japonnya Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hideo Hayakawa, BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın negatif faiz oranlarını sona erdirdikten sonra ultra gevşek para politikasını normalleştirmesinin muhtemelen zaman alacağını söyledi.

Hayakawa, BOJ'un negatif faiz oranlarını muhtemelen bu bahar sona erdireceğini, ancak daha sonra enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretlerin pozitife dönüp dönmediğini kontrol etmek için bekle ve gör yaklaşımını benimseyeceğini söyledi.

Hayakawa, "Sayın Ueda'nın çok temkinli karakteri ve yönetim kurulu içinde fikir birliği oluşturmaya odaklanması göz önüne alındığında, politikayı normalleştirme konusunda muhtemelen bolca zaman alacak ve dikkatli bir şekilde ilerleyecektir" dedi.

Kaynaklara göre BOJ, negatif faizleri sona erdirdikten sonra tahvil getirisi kontrolünden de vazgeçecek ve borsa yatırım fonları (ETF) gibi riskli varlıkları satın almak için oluşturulan bir çerçeveyi ortadan kaldıracak.

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