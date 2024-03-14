Hayakawa: BOJ faiz artırımlarında yavaş hareket edecektir

Japonnya Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hideo Hayakawa, BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın negatif faiz oranlarını sona erdirdikten sonra ultra gevşek para politikasını normalleştirmesinin muhtemelen zaman alacağını söyledi.

Hayakawa, BOJ'un negatif faiz oranlarını muhtemelen bu bahar sona erdireceğini, ancak daha sonra enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretlerin pozitife dönüp dönmediğini kontrol etmek için bekle ve gör yaklaşımını benimseyeceğini söyledi.

Hayakawa, "Sayın Ueda'nın çok temkinli karakteri ve yönetim kurulu içinde fikir birliği oluşturmaya odaklanması göz önüne alındığında, politikayı normalleştirme konusunda muhtemelen bolca zaman alacak ve dikkatli bir şekilde ilerleyecektir" dedi.

Kaynaklara göre BOJ, negatif faizleri sona erdirdikten sonra tahvil getirisi kontrolünden de vazgeçecek ve borsa yatırım fonları (ETF) gibi riskli varlıkları satın almak için oluşturulan bir çerçeveyi ortadan kaldıracak.