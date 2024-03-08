Hazine 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine'nin ihale programına göre, 11 Mart Pazartesi günü, 13 ay (392 gün) vadeli, 9 Nisan 2025 itfalı, kuponsuz devlet tahvilini yeniden piyasaya sunacak. Aynı gün, 4 yıl (1.407 gün) vadeli, 19 Ocak 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvilin yeniden satışı gerçekleştirilecek.

12 Mart Salı günü 6 yıl (2.275 gün) vadeli, 5 Haziran 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ve 10 yıl (3.493 gün) vadeli, 5 Ekim 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satışa çıkacak.

Hazine'nin 13 Mart Çarşamba günü 6 milyar 112 milyon TL piyasaya ve 465 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 6 milyar 577 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.

Hazine, Mart ayında toplam 94,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 131,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını programladı.