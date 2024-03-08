CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Hazine 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine 4 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine, önümüzdeki hafta 4 tahvil ihalesi birden düzenleyecek.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 11:01

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 11:01

Hazine'nin ihale programına göre, 11 Mart Pazartesi günü, 13 ay (392 gün) vadeli, 9 Nisan 2025 itfalı, kuponsuz devlet tahvilini yeniden piyasaya sunacak. Aynı gün, 4 yıl (1.407 gün) vadeli, 19 Ocak 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvilin yeniden satışı gerçekleştirilecek.

12 Mart Salı günü 6 yıl (2.275 gün) vadeli, 5 Haziran 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ve 10 yıl (3.493 gün) vadeli, 5 Ekim 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satışa çıkacak.

Hazine'nin 13 Mart Çarşamba günü 6 milyar 112 milyon TL piyasaya ve 465 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 6 milyar 577 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.

Hazine, Mart ayında toplam 94,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 131,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını programladı.

İlginizi Çekebilir
Moody’s 5 ülkenin bankacılık sektörü görünümlerini negatife çevirdi Moody's 5 ülkenin bankacılık sektörü görünümlerini negatife çevirdi 07 Mart 2024 16:10
Yabancılar 75 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 75 milyon dolarlık hisse senedi sattı 07 Mart 2024 15:19
Merkez Bankası rezervleri 131 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 131 milyar dolar oldu 07 Mart 2024 14:57
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı 07 Mart 2024 14:47
BENZİN, MOTORİN FİYATLARI SON DAKİKA: Petrol fiyatları geriliyor! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç? BENZİN, MOTORİN FİYATLARI SON DAKİKA: Petrol fiyatları geriliyor! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç? 07 Mart 2024 14:21
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu’ndaki rezervleri şubatta arttı Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri şubatta arttı 07 Mart 2024 13:20
Goldman Sachs S&P 500 endeksi için tahminini yükseltti Goldman Sachs S&P 500 endeksi için tahminini yükseltti 07 Mart 2024 13:01
Çin’de elektrikli araç aküsü için akıllı bölge kuruluyor Çin’de elektrikli araç aküsü için akıllı bölge kuruluyor 07 Mart 2024 12:57
Altın için Powell rüzgarı! Altın gram fiyatı yeni rekoruna kırdı Altın için Powell rüzgarı! Altın gram fiyatı yeni rekoruna kırdı 07 Mart 2024 11:56
Almanya’da şirketler yüksek faizler nedeniyle yatırımlarını azalttı Almanya'da şirketler yüksek faizler nedeniyle yatırımlarını azalttı 07 Mart 2024 11:32
Petrol fiyatları güne yükselişle başladı Petrol fiyatları güne yükselişle başladı 07 Mart 2024 10:59
Çin’in ihracat ve ithalatı beklentileri aştı Çin'in ihracat ve ithalatı beklentileri aştı 07 Mart 2024 09:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,01
%0,6011
ALTIN
1.005,02
%0,5022
BORSA
1.002,47
%0,2471
DOLAR
1.001,43
%0,1425
EURO
1.144,19
%14,419
ALTIN
989,77
%-1,0229
BORSA
1.121,29
%12,1285
DOLAR
1.122,29
%12,2286
EURO
1.212,05
%21,2047
ALTIN
1.029,02
%2,9022
BORSA
1.132,24
%13,224
DOLAR
1.150,57
%15,0573
EURO
2.047,72
%104,7716
ALTIN
1.690,79
%69,0788
BORSA
1.734,83
%73,483
DOLAR
1.777,95
%77,7946
EURO
BİST En Aktif Hisseler