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Hindistan Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası (RBI), beklendiği gibi faiz oranını değiştirmedi.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2024 09:08

Hindistan Merkez Bankası (RBI), piyasa beklentilerine paralel hareket ederek üst üste 10'uncu toplantısında da faiz oranını değiştirmedi; Ancak bundan sonrası için duruşunu "nötr" olarak değiştirdi.

RBI, gösterge konumdaki repo faiz oranını %6,50 seviyesinde tuttu. Ekonomistler de faizin %6,50'de kalmasını bekliyorlardı.

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin tamamı faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

RBA Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada, Banka'nın önümüzdeki aylarda gelişen görünümü izlemeye devam edeceğini belirtti.

Das, "Dayanıklı büyüme enflasyona odaklanmak için alan oluşturuyor. Çekirdek enflasyon dip seviyelere indi." dedi.

Merkez Bankası Başkanı, olumsuz hava koşullarının gıda enflasyonu için risk oluşturmaya devam ettiğini söyledi; Ancak yıl sonuna doğru bu baskının azalabileceğine işaret etti.

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