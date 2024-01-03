Husiler dün Kızıldeniz'e 2 füze fırlattı

ABD'ye göre Husiler Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef aldı, ancak füzeleri gören gemilerin hiçbiri herhangi bir hasar bildirmedi.

CENTCOM, "Bu yasadışı eylemler düzinelerce masum denizcinin hayatını tehlikeye attı ve uluslararası ticaretin serbest akışını bozmaya devam ediyor" dedi.