CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldı

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Gazze Şeridi'ndekilere ihtiyaç duydukları gıda ve ilaç ulaşana dek, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde işgal altındaki Filistin limanlarına giden İsrail gemilerine saldırıların sürdürüleceğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 03 Ocak 2024 17:08

Son Güncelleme Tarihi 03 Ocak 2024 17:08

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin işgal altındaki Filistin limanlarına giden CMA CGM TAGE adlı konteyner gemisini hedef aldığını belirtti.

Gemi mürettebatının uyarı atışları ve çeşitli çağrılara cevap vermeyi reddettiğini ifade eden Seri, gemiye saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Abluka ve saldırıya maruz kalan Filistin halkının haksızlığa uğramasına karşı operasyonun gerçekleştirildiğini kaydeden Seri, Gazze Şeridi'ndekilere ihtiyaç duydukları gıda ve ilaç ulaşana dek, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde işgal altındaki Filistin limanlarına giden İsrail gemilerine saldırıların sürdürüleceğini vurguladı.

Seri ayrıca açıklamasında, bu bağlamda herhangi bir Amerikan saldırısının da karşılıksız ve cezasız kalmayacağı tehdidinde bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu sabah X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Husilerin, Yemen'de kontrolleri altındaki bölgeden Kızıldeniz'e 2 gemisavar füze fırlattığını duyurdu.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 03 Ocak 2024 09:10
Almanya ve Avro Bölgesi’nde sanayi küçülmeye devam ediyor Almanya ve Avro Bölgesi'nde sanayi küçülmeye devam ediyor 02 Ocak 2024 16:53
İngiltere’de imalat sanayi sektörü daraldı İngiltere'de imalat sanayi sektörü daraldı 02 Ocak 2024 16:13
Türkiye’nin ham çelik üretimi kasımda arttı Türkiye'nin ham çelik üretimi kasımda arttı 02 Ocak 2024 14:12
İngiltere’de fon sayısı 20 yılın en düşük seviyesinde İngiltere'de fon sayısı 20 yılın en düşük seviyesinde 02 Ocak 2024 10:10
Borsa güne yatay seyirle başladı Borsa güne yatay seyirle başladı 03 Ocak 2024 10:03
ABD’nin Hollanda üzerinden Çin’e yeni çip hamlesi ABD'nin Hollanda üzerinden Çin'e yeni çip hamlesi 02 Ocak 2024 10:04
Çin hisse senetleri yeni yıla düşüşle başladı Çin hisse senetleri yeni yıla düşüşle başladı 02 Ocak 2024 09:46
Kızıldeniz krizi artıyor: Petrolde son durum ne? Kızıldeniz krizi artıyor: Petrolde son durum ne? 02 Ocak 2024 09:43
BYD, Tesla’yı geçmeye bir adım daha yaklaştı BYD, Tesla'yı geçmeye bir adım daha yaklaştı 02 Ocak 2024 09:32
Çin’de imalat sektörü aktivitesi 7 ayın en yükseğinde Çin’de imalat sektörü aktivitesi 7 ayın en yükseğinde 02 Ocak 2024 09:24
Bitcoin 21 ayın zirvesinde Bitcoin 21 ayın zirvesinde 02 Ocak 2024 09:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,70
%0,47
DOLAR
1.003,07
%0,3072
EURO
993,76
%-0,6243
ALTIN
987,51
%-1,2492
BORSA
1.034,04
%3,4036
DOLAR
1.042,47
%4,2465
EURO
1.007,71
%0,7706
ALTIN
1.031,47
%3,1471
BORSA
1.044,14
%4,4138
DOLAR
1.068,74
%6,874
EURO
1.067,47
%6,7469
ALTIN
938,05
%-6,1949
BORSA
1.599,84
%59,984
DOLAR
1.651,49
%65,1492
EURO
1.803,46
%80,3457
ALTIN
1.329,96
%32,9962
BORSA
BİST En Aktif Hisseler