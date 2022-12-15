Daily Mail gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaşamları ve geçim kaynaklarının korunmasına yönelik olarak grev karşıtı yasalar çıkarmayı planlıyor.

Başbakan Sunak, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklsanın yaşaamada, Noel zamanı pek çok inmlarında aksaklıklara neden olmanın doğru olmadığını görebileceklerini umduğunu söyledi.

Sunak, "Ancak ben gelecek yıl insanların yaşamlarını korumak ve geçim kaynaklarında bozulmaları minimize etmek için yeni yasa sunmaya hazırım. Bu üzerinde çalışmakta olduğumuz bir şey" diye konuştu.