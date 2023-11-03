CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi bu ayda daraldı

İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi bu ayda daraldı

İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi üst üste 3 aydır daralıyor. Ekimde 49,5 gelen hizmet sektörü PMI verisi, son 3 aydır 50 seviyesinin altında kaldı.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 14:38

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 14:38

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını temsil eden hizmet sektöründe hayat pahalılığı, yüksek faiz oranları ve zayıf tüketici güveni nedeniyle tüketici talebi zayıflıyor.

Hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 49,5 oldu. Bu seviye eylüldeki 49,3'ün biraz üzerinde olmasına rağmen, hizmet sektörü PMI verisi son 3 aydır 50 seviyesinin altında kaldı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı daralmayı gösteriyor.

Hizmet ve imalat sektörü bileşik PMI ise ekimde 48,7'e oldu. Bu veri, son 8 ayın en düşüğü olan eylüldeki 48,5 seviyesindeki bileşik PMI verisine göre kısıtlı artış gösterdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Müdürü Tim Moore, İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesindeki gerilemenin ekimde de görüldüğünü belirterek, "İleriye dönük göstergeler, hizmet sektörü aktivitesinin ekonomik durgunluğun eşiğinde kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Sektör görünümüne ilişkin iyimserlik seviyesi de yılın bu zamanına kadar en düşük seviyede kaldı, faiz oranlarındaki artışın durmasına rağmen bu değişmedi." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün, politika faizini son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakmıştı. Aralık 2021'den beri üst üste 14 kez faiz artıran BoE, agresif sıkılaşmanın ardından eylül ve kasımda faiz artışlarına ara vermişti.

İlginizi Çekebilir
ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İşte masaya gelecek rakam! Bakan Işıkhan mesajı verdi: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İşte masaya gelecek rakam! Bakan Işıkhan mesajı verdi: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 02 Kasım 2023 18:55
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 797 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 797 bin liraya geriledi 02 Kasım 2023 16:53
BoE Başkanı’ndan faiz açıklaması: Yüksek tutacağız BoE Başkanı'ndan faiz açıklaması: Yüksek tutacağız 02 Kasım 2023 16:50
ABD’de iş gücü verimliliği beklentileri aştı ABD'de iş gücü verimliliği beklentileri aştı 02 Kasım 2023 16:38
Bundesbank Başkanı: Almanya ekonomisi 2024’te yeniden büyüyecek Bundesbank Başkanı: Almanya ekonomisi 2024'te yeniden büyüyecek 02 Kasım 2023 16:29
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi 02 Kasım 2023 15:56
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı 02 Kasım 2023 15:55
Merkez Bankası rezervleri 126 milyar 560 milyon dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 126 milyar 560 milyon dolara yükseldi 02 Kasım 2023 15:42
Yabancılar 67,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 67,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı 02 Kasım 2023 15:12
BoE faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinde tuttu BoE faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinde tuttu 02 Kasım 2023 15:06
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı 02 Kasım 2023 15:01
Almanya’da istihdam 32 yılın zirvesinde Almanya'da istihdam 32 yılın zirvesinde 02 Kasım 2023 14:37
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,77
%0,2767
ALTIN
1.001,06
%0,1059
DOLAR
999,34
%-0,0663
EURO
997,03
%-0,2966
BORSA
985,57
%-1,4432
ALTIN
1.005,67
%0,5672
DOLAR
1.009,38
%0,938
EURO
997,24
%-0,2762
BORSA
1.085,71
%8,5706
ALTIN
1.029,39
%2,939
DOLAR
1.044,37
%4,4367
EURO
900,31
%-9,9691
BORSA
1.844,28
%84,4284
ALTIN
1.517,11
%51,7112
DOLAR
1.653,68
%65,3677
EURO
1.876,51
%87,6506
BORSA
BİST En Aktif Hisseler