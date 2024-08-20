İsveç Merkez Bankası faiz indirimine gitti

Bankadan yapılan açıklamada, politika faiz oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,50'ye çekildiği bildirildi.

Ülkede, enflasyonun aynı seviyelerde kalması durumunda politika faizinin bu yıl 2 ya da 3 kez indirilebileceği aktarılan açıklamada, enflasyonun hedefe yakın olduğu ve biraz daha uzun vadede de öyle kalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede, büyümenin zayıf seyrettiği ve iş gücü piyasasının durgun olduğu ancak işsizliğin daha fazla artmasının beklenmediği belirtildi.

Enflasyon görünümünün belirsiz olduğu vurgulanan açıklamada, "Örneğin, jeopolitik durum, İsveç'te ve yurt dışındaki ekonomik faaliyetler ve İsveç kronuyla ilgili riskler bulunabilir ve bunlar enflasyonda farklı bir sonuca ve dolayısıyla farklı bir para politikasına yol açabilir." ifadelerine yer verildi.