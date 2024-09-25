İsveç Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha indirdi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faiz oranını beklendiği gibi üst üste ikinci toplantısında da 25 baz puan indirdi; Enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümü değişmeden kalırsa, politika faizinin bu yıl kalan iki para politikası toplantısında da düşürülebileceğini ifade etti.

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %3,50'den %3,25'e çekildi. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Açıklamada, bu yılki iki toplantıdan birinde 50 baz puan indirimin mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Dahası, tahmin 2025'in ilk yarısında bir veya iki faiz indirimi daha yapılacağını gösteriyor. Bu nedenle politika faizinin daha önce bildirilenden açıkça daha hızlı bir hızda düşürülmesi bekleniyor, bu da daha güçlü ekonomik faaliyete ve hedefe yakın bir enflasyon oranına katkıda bulunuyor." denildi.

Politika faiz oranına ilişkin karar 2 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Yönetim Kurulu'nun para politikası toplantısının tutanakları 1 Ekim'de yayınlanacak.