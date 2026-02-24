İsviçre frangından olumlu seyir

İsviçre Frangı, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak yatırımcının güvenli liman talebi ile değerini koruyor.

Morgan Stanley, para birimi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yatırımcıların CHF'nin gücünü hafife aldığını ve olduğundan düşük fiyatlandırdığını savunuyoruz. CHF, tipik güvenli liman 'emsallerine' kıyasla en tutarlı ve etkili güvenli limandır ve İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) CHF'nin gücüne birçok yatırımcının düşündüğünden daha fazla tolerans gösterebileceğini düşünüyoruz. EUR/CHF'nin konsensus ve vadeli işlemlerin altında, 0,87'ye düşeceğini tahmin ediyoruz ve USD/CHF'de kısa pozisyon almayı, USD'nin 'ayı piyasası' senaryolarına karşı cazip bir korunma aracı olarak görüyoruz.