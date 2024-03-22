CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Japonya'da kura müdahale tartışmaları sürüyor

Japonya'da kura müdahale tartışmaları sürüyor

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz müdahalesi olasılığı hakkında yorum yapmanın zor olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 22 Mart 2024 08:47

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yendeki zayıflığı durdurmak için yetkililerin döviz piyasasına müdahalede bulunma olasılığı sorulduğunda, döviz müdahalesi olasılığı hakkında yorum yapmanın zor olduğunu söyledi.

Suzuki bu yorumu, Japonya Merkez Bankası'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımına gideceği beklentileri ve Japon hükümet yetkililerinin çene çalma çabalarından destek bulan yenin dolar karşısında istikrar kazanması üzerine yaptı.

Dolar, Japon para biriminin Asya ticaretinde yükselmesi ve bu haftaki BOJ politika değişikliğinin ardından ağır kayıplarının bir kısmını tersine çevirmesinin ardından yen karşısında %0,28 artışla 151,655 seviyesine yükseldi. Şu sıralarda 151,52'den işlemk görüyor.

Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Suzuki, para birimlerinin temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesinin önemli olduğunu ve yetkililerin bu hareketleri "yüksek bir aciliyet duygusuyla" yakından izlediğini söyledi.

Suzuki, "Döviz piyasası hakkında yorum yapmayacağımı söylediğim gibi, yorum yapması en zor olan döviz müdahalesi olasılığı hakkında yorum yapmaktan kaçınacağım" dedi.

İlginizi Çekebilir
IMF Başkanı’ndan merkez bankalarına uyarı IMF Başkanı'ndan merkez bankalarına uyarı 21 Mart 2024 14:21
İngiltere’de hizmet sektörü büyümeye devam ediyor İngiltere'de hizmet sektörü büyümeye devam ediyor 21 Mart 2024 14:05
Nationwide, Virgin Money’i satın alıyor Nationwide, Virgin Money'i satın alıyor 21 Mart 2024 13:51
Altın gram fiyatı Fed rüzgarına kapıldı: YENİ REKOR! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 21 Mart kaç TL? Altın gram fiyatı Fed rüzgarına kapıldı: YENİ REKOR! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 21 Mart kaç TL? 21 Mart 2024 12:22
Almanya’da şirket faaliyetlerindeki daralma azaldı Almanya'da şirket faaliyetlerindeki daralma azaldı 21 Mart 2024 13:15
İsviçre MB faiz oranlarını ilk düşüren merkez bankası oldu İsviçre MB faiz oranlarını ilk düşüren merkez bankası oldu 21 Mart 2024 13:12
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Çalışma yapılıyor! AK Parti: Başkan Erdoğan duyuracak SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Çalışma yapılıyor! AK Parti: Başkan Erdoğan duyuracak 21 Mart 2024 11:41
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi 21 Mart 2024 10:54
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 21 Mart 2024 09:43
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Akaryakıta zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Akaryakıta zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL? 21 Mart 2024 09:19
Fed’in bilançosunun küçültülmesi tartışılıyor Fed'in bilançosunun küçültülmesi tartışılıyor 21 Mart 2024 09:09
Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı Japonya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı 21 Mart 2024 09:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,93
%0,2934
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
991,64
%-0,8357
EURO
987,33
%-1,2666
DOLAR
1.159,22
%15,9218
ALTIN
1.025,87
%2,5866
BORSA
1.136,65
%13,6654
EURO
1.131,31
%13,1306
DOLAR
1.227,97
%22,7966
ALTIN
978,14
%-2,1859
BORSA
1.165,30
%16,5303
EURO
1.142,36
%14,2359
DOLAR
2.074,61
%107,4611
ALTIN
1.837,15
%83,7153
BORSA
1.800,71
%80,0708
EURO
1.750,33
%75,0334
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler