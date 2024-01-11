JPMorgan'dan Fed faiz indirimi öngörüsü

JPMorgan Asset Management''ın Londra'daki küresel faiz oranları başkanı Seamus Mac Gorain, "Piyasanın fiyatlandırdığı şey kabaca %1,5'lik kesintiler ve bu muhtemelen makul bir merkezi durum. Kötü ekonomik sonuçlarda, bilirsiniz, bundan biraz daha büyük olabilir" dedi.

Gorain, Fed'in faiz indirimlerinin ABD getiri eğrisinin dikleşmesine neden olacağı görüşüyle beş, yedi ve 10 yıllık Hazine tahvillerini satın alırken 30 yıllık tahvillerin ağırlığını azalttığını söyledi.

Aralarında JPMorgan Asset'ten Mac Gorain ve DoubleLine Capital'den Jeffrey Gundlach'ın da bulunduğu pek çok yatırımcı geçen yıl Fed'in sıkılaştırma politikasının sona ereceğini öngörmüştü ancak ABD ekonomisinin beklenenden daha güçlü olması nedeniyle bu öngörü gerçekleşmedi.

Mac Gorain daha önce yaptığı tahminle ilgili olarak "Ekonomide Fed'in faizleri düşürmesine neden olacak önemli bir zayıflık olmadan enflasyonun düşmesi bizim ve diğerleri için büyük bir sürpriz oldu. Geçen yılın büyük bir bölümünde bir resesyon ortamında olacağımızı düşünüyorduk ve açıkçası öyle olmadı.2024'e baktığımızda, çok çeşitli farklı enflasyon ölçütlerinde gördüğümüz ilerleme miktarı göz önüne alındığında, merkez bankalarının hedefe geri dönmesi çok daha olası görünüyor" dedi.

Mac Gorain, Fed'in para politikasını gevşetmesiyle 10 yıllık gösterge tahvil faizlerinin bu yıl mevcut seviyesinden yaklaşık 50 baz puan düşerek %3,50 civarına gerileyebileceğini vurguladı.