Küresel cephede karışık seyir! Fed, enflasyon ve jeopolitik gündem odakta

Küresel piyasalarda geçen hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik tartışmalar, jeopolitik gelişmelerin seyri, ABD’de açıklanan enflasyon verileri ve şirket bilançolarından gelen sinyallerin etkisiyle dalgalı bir görünüm öne çıktı. Yeni haftada ise yatırımcıların odağında ABD büyüme verileri ile Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu yer alıyor.

Küresel piyasalarda geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler, jeopolitik gerilimlerin seyri, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve şirket bilançolarından alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıktı. Gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak büyüme verileri ile Davos'ta düzenlenecek zirveye çevrildi.

POWELL'A DESTEK MESAJLARI

ABD ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergeler ve ülkedeki siyasi gelişmeler, dünya genelinde pay piyasalarının yönünü belirlemeyi sürdürdü. Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Fed binalarının yenilenmesine ilişkin süreç nedeniyle ABD Adalet Bakanlığından cezai iddianame tehdidi aldığını açıklaması, bankanın kurumsal bağımsızlığına dair endişeleri artırdı. Bu açıklamanın ardından eski Fed yöneticileri ve çok sayıda merkez bankasından Powell'a destek mesajları geldi.

Analistler, Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona erecek olsa da Fed'e ilişkin tartışmaların yıl boyunca piyasaların ana gündem maddelerinden biri olabileceğini belirtiyor. Para politikasına yön veren enflasyon verileri ise genel olarak beklentilere paralel gerçekleşti. Aralık ayında ABD'de TÜFE aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarken, çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 2,6 ile tahminlerin altında kalması fiyat istikrarına ilişkin soru işaretlerini canlı tuttu.

POWELL GİDENE KADAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Enflasyonun halen Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi ve istihdam piyasasında belirgin bir bozulma görülmemesi nedeniyle piyasalarda, Powell'ın görev süresi bitene kadar faiz indirimi beklenmezken, yıl genelinde ilki haziranda olmak üzere toplam iki faiz indirimi yapılabileceği fiyatlanıyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak büyüme verilerinin, ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha net sinyaller vermesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise enflasyonun "düşük" seyrettiğini savunarak, Fed'in faizleri daha hızlı ve güçlü biçimde indirmesi gerektiğini dile getirdi. Öte yandan yeni Fed Başkanı'nın kim olacağına yönelik belirsizlik de sürerken, Trump, adaylar arasında adı geçen Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini açıkladı.

Fed yetkililerinden gelen mesajlar da yakından izlenirken, Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, iş gücü piyasasında kalıcı bir iyileşme görülmediği sürece politika ayarlamalarına açık olunması gerektiğini vurguladı. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise mevcut para politikası duruşunun, ileride atılacak adımlar için esneklik sağladığını ifade etti.

ABD'NİN İRAN'A TUTUMU

Jeopolitik cephede ise ABD'nin İran'a yönelik tutumu ve ticaret politikaları öne çıktı. Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyururken, bazı gelişmiş çiplere de benzer oranda tarife getiren kararnameyi imzaladı. Bu adımlar, küresel ticaret ve teknoloji hisseleri üzerinde etkili oldu.

TAHVİLLERDE 6 PUANLIK YÜKSELİŞ

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yaklaşık 6 baz puan artışla yüzde 4,23 seviyesinde tamamladı. Altının ons fiyatı yüzde 1,9 yükselirken, gümüş fiyatları haftalık bazda çift haneli artış gösterdi. Dolar endeksi sınırlı yükseliş kaydederken, Brent petrol fiyatları da haftayı artıda kapattı.

New York borsasında ise S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri haftayı düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları Fransa hariç genel olarak alıcılı seyrederken, Asya piyasalarında Çin dışındaki endekslerde pozitif görünüm öne çıktı.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'DE

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı güçlü yükselişle kapatırken, yeni haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların ana gündem maddesi olacak.

Geçen hafta TCMB Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York'ta uluslararası yatırım bankaları ve finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen toplantılarda yatırımcılara Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yaptı.

Karahan, 2025'teki dezenflasyon sürecine hizmet sektörü öncülük ederken gıda ve temel tüketim mallarındaki ılımlı seyrin bu görünümü desteklediğini belirtti.

Enflasyonun ana eğiliminin son aylarda gerilediğini ifade eden Karahan, enflasyon beklentilerindeki düşüşte hane halkı ve firmaların beklentilerindeki iyileşmenin öne çıktığını bildirdi.

Karahan, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığına işaret ederek, ana eğilimdeki gerilemenin güçlendiğini söyledi.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi. Merkez Bankası toplam rezervleri, 9 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 985 milyon dolar artarak 196 milyar 75 milyon dolara çıktı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi konut fiyat endeksi, salı konut satışları, perşembe TCMB faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, cuma Fitch ve Moody's'in Türkiye için beklenen kredi notu değerlendirme raporları takip edilecek.

