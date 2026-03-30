Küresel piyasalar jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla haftaya negatif başladı

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki risklerin tekrar yükselmesi ve enerji fiyatlarındaki artışla haftaya negatif başladı.

Oluşturma Tarihi 30 Mart 2026 09:48

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki risklerin tekrar yükselmesi ve enerji fiyatlarındaki artışla haftaya negatif başladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları beşinci haftasına girerken, saldırıların sona ereceğine dair umutların azalması hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Geçen hafta savaşın sona ermesine yönelik iyimserlik zaman zaman artsa da kalıcı olmadı. Yeni haftada gerilimin tekrar artması, küresel piyasalarda satış baskısının sürmesine neden oldu.

EKONOMİK VERİLER BÜYÜME ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

ABD'de hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri, sırasıyla 51,1 ve 51,4 ile 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, savaşın büyüme üzerindeki ilk etkilerinin görüldüğünü düşündürdü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek dört toplantıda politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, ekim ve aralık toplantılarında faiz artışı ihtimali güç kazandı.

TARAFLARDAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elektrik santrallerine yönelik saldırı kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu açıklarken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio operasyonların "aylar değil, birkaç hafta içinde" sona erebileceğini belirtti.

Öte yandan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf sosyal medya hesabından enerji fiyatlarıyla ilgili "yalan haberlerin" yayıldığını ve gerçek fiyatların er ya da geç ortaya çıkacağını duyurdu. Çelişkili açıklamalar piyasada satış baskısını artırıyor.

ENERJİ PİYASALARI YÜKSELİŞTE

Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan enerji fiyatları yatırımcıları temkinli kılarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 artışla 115,4 dolara yükseldi. Enerji fiyatlarındaki hızlı artış, enflasyon endişelerini körükleyerek altının ons fiyatında da yüzde 0,1 düşüşe yol açtı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın 1 Nisan'dan itibaren benzin ihracatını yasaklama talimatı vermesi de enerji piyasalarındaki risk algısını artırdı.

ABD EKONOMİSİNE ETKİLER

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, artan petrol fiyatlarının tüketici güvenini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, yüksek benzin fiyatlarının harcamaları kısıtlayabileceğini söyledi. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson da Orta Doğu'daki çatışmanın hem enflasyon hem de büyüme açısından yeni riskler yarattığını belirtti.

Michigan Üniversitesi'nin ölçtüğü tüketici güven endeksi, martta 53,3 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Kısa vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,39 seviyesinde, dolar endeksi ise 100 seviyesinde dengelendi.

BORSALAR HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 1,73, S&P 500 yüzde 1,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları da enerji fiyatlarının artışı ve jeopolitik risklerin etkisiyle satış ağırlıklı seyir izledi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,38, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,87, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,74 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,05 geriledi.

Asya borsaları Çin hariç haftaya sert düşüşle başladı. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 3,1 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

BORSA İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,23 değer kaybederek 12.698,19 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat yüzde 0,23 düşüşle 14.668 puandan işlem gördü.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağı ve kredili işlemlerde öz kaynak oranı uygulamasına ilişkin tedbirlerin 10 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,3 artışla 44,4564 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasada 44,4660'tan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

17.30 ABD, mart ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

