Milyarder yatırımcıdan altın fiyatları için çarpıcı yorum

Altın fiyatları için 'Tahvil Kralı' olarak bilinen dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Bill Gros'tan dikkat çeken yorum geldi. Merkez bankalarına işaret eden Gross, "alım için daha uygun zamana" işaret etti.

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2025 15:26

Son Güncelleme Tarihi 22 Ekim 2025 15:34

Altın fiyatlarında yaşanan son 12 yılın en sert düşüşün ardından dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Bill Gros beklentilerini açıkladı. "Tahvil Kralı" olarak bilinen milyarder isim altın fiyatlarının ani ve sert düşüşlere açık olduğunu söyledi.

YÜKSELİŞİN BİR KISMI SPEKÜLASYON

Altının sosyal medyadaki popüler hisseler benzer özellikler sergilediğini vurgulayan Bill Gros, yükselişin bir kısmının spekülasyon ve abartılı beklentilerden kaynaklandığını söyledi.

FAİZ ORANLARI ETKİLİ OLACAK

Altının hala kısa vadeli faiz oranlarına duyarlı olduğunu vurgulayan Gross, faiz oranlarının inmesi durumunda altın fiyatlarının yükselme eğiliminin süreceğine işaret etti.

MERKEZ BANKALARI ETKİLİ OLDU

Gross, altının yükselişindeki en önemli etkenin merkez bankalarının tarihi seviyelerde alım yapması olduğunu belirtti.

ALIM İÇİN UYGUN ZAMAN MI?

Tahvil Kralı Gross, altının hisse senetlerine kıyasla daha dayanıklı olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarında bir düzeltme olabileceğine işaret eden Gross, 'alım için daha uygun bir zaman' oluşabileceğini belirtti.

