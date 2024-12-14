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Moody's, Fransa'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, kamu maliyesinde bozulma nedeniyle Fransa'nın kredi notunu düşürdü.

Oluşturma Tarihi 14 Aralık 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 14 Aralık 2024 08:58

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli ihraççı ve yerel para cinsinden kıdemli teminatsız tahvil notları "Aa2"den "Aa3"e çekildi.

Kredi notunun görünümü ise not indiriminin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.

Açıklamada, "Fransa'nın notunun düşürülmesi kararı, ülkenin siyasi parçalanması nedeniyle ülkenin kamu maliyesinin önemli ölçüde zayıflayacağı ve bu durumun öngörülebilir gelecekte büyük açıkları azaltabilecek tedbirlerin kapsamını ve büyüklüğünü kısıtlayacağı görüşümüzü yansıtmaktadır. " denildi.

Moody's, Fransa'nın kamu maliyesinin önümüzdeki üç yıl içinde temel senaryolarına kıyasla önemli ölçüde daha zayıf olacağını öngörüyor. Açığın 2025'te GSYH'nin %6,3'ünde kalması ve ardından 2027'de GSYH'nin yaklaşık %5,2'sine kademeli olarak düşmesini bekliyor. Sonuç olarak, bu durumda borç-GSYH oranı 2024'te %113,3'ten 2027'de yaklaşık %120'ye yükselecek.

Moody's, Fransa'nın GSYH büyümesinin bu yıl %1,1'e, 2025'te %1,0'a ve 2026 ve 2027'de %1,4'e ulaşmasını öngörüyor.

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