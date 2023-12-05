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Moody's: Küresel bankalar için yakın vadede rahatlama yok

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel bankaların 2024 yılında karlılıklarını azaltabilecek bir ekonomik risk kasırgasına doğru yelken açtığını savundu.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2023 10:10

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2023 10:10

Moody's, merkez bankalarının faiz artırımlarının etkilerinin bankaları potansiyel kredi temerrütlerine karşı korumak için daha büyük karşılıklar oluşturmaya sevk edeceğine işaret etti

Kuruluş, borçluların bozulan mali sağlıklarının da birçoğunu kredilerini geri ödeme kabiliyetinden yoksun bırakabileceğini ve bankaların karlarını daha da zorlayabileceğini vurguladı.

Bu yorum, yaklaşık iki yıldır devam eden faiz artışlarının etkisinin azalmasıyla zaten baskı altında olan sektörün sağlığına ilişkin endişeleri arttırıyor.

Sermaye kurallarının daha sıkı hale getirilmesine yönelik teklifler ve anlaşma yapımındaki dengesiz toparlanma da bankacılık sektörünü zorluyor.

Moody's, müşterilerin alternatiflere kaçmasını önlemek için mevduatlara daha yüksek faiz ödeme eğiliminin muhtemelen önümüzdeki yıl da devam edeceğini ve maliyetleri artıracağını belirtti.

"Müşteriler için parlak bir nokta, bankaların güvenliğinin artması olacaktır" değerlendirmesini yapan Moody'sz kısmen düzenleyici revizyon ve ayrıca ihtiyatlı temettüler nedeniyle, kredi verenlerin iyi sermayelendirileceğini de ifade etti.

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