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Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları tekrar değişecek! 30 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları tekrar değişecek! 30 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
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Oluşturma Tarihi
30 Ocak 2024 09:20
Son Güncelleme Tarihi
30 Ocak 2024 09:20
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1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK
HAFTALIK
AYLIK
YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
999,90
%-0,0101
ALTIN
998,52
%-0,1483
DOLAR
995,44
%-0,4559
EURO
1.059,40
%5,94
BORSA
1.021,56
%2,1557
ALTIN
1.047,17
%4,7167
DOLAR
1.045,66
%4,5658
EURO
1.145,39
%14,5391
BORSA
1.082,14
%8,2142
ALTIN
1.057,40
%5,7397
DOLAR
1.072,01
%7,2013
EURO
1.631,74
%63,1737
BORSA
1.828,25
%82,8245
ALTIN
1.620,16
%62,0155
DOLAR
1.656,55
%65,655
EURO
BİST En Aktif Hisseler
ARTAN
DÜŞEN
HACİM
ADET
KENT
539,00
7.495.768,00
10,00
SODSN
81,95
3.210.458,00
10,00
YONGA
49,50
1.832.000,00
10,00
YAYLA
12,43
69.787.350,00
10,00
POLTK
19.197,50
153.705.985,00
10,00
Son güncelleme:18:05
ISBTR
502.000,00
1.554.000,00
-8,73
VKFYO
27,32
134.751.837,00
-8,01
YGYO
4,47
55.845.145,00
-7,07
GARFA
111,90
126.447.708,00
-5,09
RALYH
85,95
81.824.410,00
-5,03
Son güncelleme:18:05
THYAO
274,00
14.988.743.743,00
5,38
TUPRS
152,30
4.728.357.779,00
3,18
ASELS
51,40
3.921.417.156,00
4,51
EREGL
43,72
3.874.305.158,00
0,97
PGSUS
760,50
3.833.898.695,00
2,01
Son güncelleme:18:05
EKGYO
10,20
3.291.202.853,00
-0,87
ZOREN
4,70
1.263.081.633,00
4,21
YKBNK
21,34
3.440.741.437,00
-1,93
TSPOR
1,58
253.894.603,00
-2,47
AKFGY
2,04
281.193.154,00
-1,92
Son güncelleme:18:05
Hisse İstatistikleri
Adet
Hacim TL
Hacim Adet
544
161.702.332.779,00
5.495.346.255,00
Artan(1)
Düşen(0)
Yatay(543)
Son Güncelleme : 29.01.2024 18:05