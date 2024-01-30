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Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları tekrar değişecek! 30 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 30 Ocak 2024 09:20

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1000 TL Ne Oldu?
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1.000,00
%0
BORSA
999,90
%-0,0101
ALTIN
998,52
%-0,1483
DOLAR
995,44
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EURO
1.059,40
%5,94
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1.021,56
%2,1557
ALTIN
1.047,17
%4,7167
DOLAR
1.045,66
%4,5658
EURO
1.145,39
%14,5391
BORSA
1.082,14
%8,2142
ALTIN
1.057,40
%5,7397
DOLAR
1.072,01
%7,2013
EURO
1.631,74
%63,1737
BORSA
1.828,25
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