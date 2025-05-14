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MSCI kararı sonrası Borsa İstanbul'da gözler küçük ölçekli hisselerde

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne 9.700,27 puandan yatay bir seyirle başlarken, bankacılık ve holding endeksleri değer kaybetti.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2025 10:18

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2025 11:50

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.700,27 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybederek 9.700,17 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,10 puan artışla 9.700,27 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,32 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,51 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ilave gümrük vergilerini geçici olarak indirme konusunda uzlaşmaya varmasının yarattığı iyimserlik sürerken, tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin ise tamamen giderilemediği değerlendiriliyor.

Öte yandan küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini açıkladı. MSCI, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 9 hisseyi dahil ederken, 4 hisseyi çıkardı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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