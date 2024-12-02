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Musk Trump samimiyeti Tesla'nın değerini yükseltti

Elon Musk'ın ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile samimiyeti Tesla'nın piyasa değerini artırdı. Tesla küresel şirketler arasında değeri en çok artan şirket oldu.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2024 15:55

Son Güncelleme Tarihi 02 Aralık 2024 16:04

Tesla'nın piyasa değeri, otomobil üreticisinin CEO Elon Musk ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yakın ilişkileri sayesinde arttı. Tesla, büyük küresel şirketler arasında Kasım ayında en fazla artış gösteren şirket oldu.

TESLA'NIN PİYASA DEĞERİ YÜZDE 38,1 ARTTI

Donald Trump'ın geçiş ekibinin sürücüsüz araçlarla ilgili federal düzenlemeleri gevşetmeyi planladığı ve potansiyel olarak otonom araçların piyasaya sürülmesini kolaylaştıracağı yönündeki haberler üzerine Tesla'nın piyasa değeri geçen ay %38,1 artışla 1,1 trilyon dolara yükseldi.

Tatil alışverişi konusundaki iyimserlik Walmart'ın piyasa değerinin %12,9 artışla 743,5 milyar dolara yükselmesine yardımcı oldu. JPMorgan Chase'in piyasa değeri, CEO Jamie Dimon'ın bankayı yönetmeye devam edeceğinin açıklanması ve yatırımcıların Trump'ın kredi verenler için olumlu politikalar getireceğinden emin olmasıyla %12,5 artarak 703 milyar dolara yükseldi.

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