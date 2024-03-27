PBoC Başkanı Pan: Asya ekonomileriyle para birimi işbirliğini arttıracağız

Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongsheng, ülkenin bölgedeki finansal istikrarı arttırmak için Asya ekonomileriyle para birimi işbirliğini arttırmayı hedefleyeceğini söyledi.

Pan, Çin'in Boao Forumu'nda düzenlenen bir panelde ticaret ve yatırım faaliyetlerini desteklemede ikili para birimi takaslarının faydalarından bahsetti ancak ayrıntı vermedi. Pan, Asya ülkelerinin Uluslararası Para Fonu'nda daha fazla söz sahibi olmak için işbirliği yapmaları gerektiğini ve Çin'in finansal risklerin önlenmesine büyük önem verdiğini sözlerine ekledi.

Pan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in finans sektörünü açma çabalarını sürdüreceğini söyledi. Ayrıca emlak piyasasının "sağlam bir temel" üzerinde olduğunun altını çizdi.