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Petrol geriliyor! Biden'dan benzin fiyatı hamlesi! 22 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Benzin ve mazot fiyatı üzerinde belirleyici olan Brent petrol, ABD'deki petrol talebine ilişkin endişelerle geriledi. Söz konusu artışlar sonrasında ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin benzin fiyatı için yeni bir hamle yapacağı duyuruldu. Peki en son 2 hafta önce değişen benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim, zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...