Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'de enflasyonun genele yaygın ve ısrarcı olduğunu ancak fiyatları yükselten önemli baskıların hafifleme işaretleri gösterdiğini söyledi. Barkin, baskılarda bu hafiflemenin verilere yansımasının biraz zaman alabileceğini vurguladı.

ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMAK

Düşen emtia fiyatları, Avrupa ve Çin ekonomilerinde zayıflığın ve arz darboğazlarındaki hafiflemenin Fed'in para politikasını sıkılaştırdığı ortamda enflasyonun aşağı gelmesine yardım edeceğini savunan Barkin, "Kamuoyu bizim enflasyonu aşağı getirme konusunu ciddiye aldığımızı biliyor. Önceliğimiz enflasyonu kontrol altına almak" dedi.

Barkin bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan bir üyesi değil.