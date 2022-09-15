Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündemdeki konulara ilişkin düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmaları mümkün olduğunca uzatmaya ve bu durumu kontrol etmeye çalıştığını belirtti.

ABD ordusunun son birkaç aydır Ukrayna ordusunu karşı saldırıya hazırladığını ABD'li yetkililerin saklamadığını dile getiren Zaharova, "O zaman bir sorum var; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mi yoksa Ukrayna ve Batı Silahlı Kuvvetleri mi? ABD dahil, Kiev rejimine istihbarat ve saldırı silahları sağladılar. Kusura bakmayın ama bu artık danışmanlık hizmeti değil, bu psikolojik ve manevi destek değil, bu doğrudan katılımdır" diye konuştu.

KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇER UYARISI

Zaharova, "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak." ifadesini kullandı.

Böyle bir durumda uygun yanıtı vereceklerini dile getiren Zaharova, "Elimizdeki tüm araçlarla topraklarımızı savunma hakkımızı saklı tutuyoruz" şeklinde konuştu.