Rusya'nın dondurulan varlıkları Ukrayna'ya mı aktarılacak?

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptırım uygulanan Rus Merkez Bankası varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak üzere kullanılmasını öngören bir plan sundu.

Josep Borrell, X'te yayınlanan bir yazısında üye ülkelere, beklenmedik gelirin %90'ının öncelikle Ukrayna'ya yönelik askeri alımlar için hükümetlere geri ödeme yapmak üzere kullanılan Avrupa Barış Tesisi'ne gönderilmesini öngören bir teklif gönderdiğini, kalan %10'luk kısmın ise normal AB bütçesine gönderileceğini söyledi.

Avrupa 200 milyar eurodan (217 milyar $) fazla dondurulmuş Rus varlığıra sahip ve bu varlıklardan elde edilen gelir yılda 3 milyar euro'ya ulaşıyor.

Plan, bazıları ayrıntılar konusunda kuşkularını dile getiren üye devletlerin oybirliğiyle desteğini gerektiriyor.