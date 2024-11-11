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Sanayi üretim endeksi eylülde azaldı

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,6 artarken yıllık bazda yüzde 2,4 azalış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2024 11:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 4,4 azalış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 artış gösterirken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.

TÜİK, sanayi üretimine ilişkin bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

Buna göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2021 12,4 9,1 16,9 66,8 42,7 23,9 9,9 13,1 8,6 8,6 10,9 13,1
2022 6 12,3 8,1 9,4 6,9 8,1 2 0,9 0,1 2,3 -1,7 1,7
2023 4 -8,8 0,4 -1,3 0,2 1 8,1 3,5 5,1 2,7 2 2,3
2024 1,3 11,1 4,6 -0,7 0,1 -5 -3,9 -5,2 -2,4

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