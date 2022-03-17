Son dakika haberi...Fed faiz kararı sonrası İngiltere Merkez Bankası'da faizi 25 baz puan artırdı. İngiltere Merkez Bankası Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ekonomide belirsizliklere neden olmasına rağmen enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.50'den yüzde 0.75'e yükseltti.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜST ÜSTE 3. KEZ FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ

Banka faiz artış kararını 1'e karşı 8 oyla aldı. Banka yılın 2. çeyreğinde enflasyonun yüzde 8'e, sonrasında da daha yüksek seviyeye çıkabileceği tahminini yaptı.

Banka böylece 3 toplantıda üst üste faiz artışına gitti ve pandemi sonrası faiz artışına başlayan ilk büyük Merkez Bankası oldu. Aralık ayında faizler rekor düşük seviye olan yüzde 0.1'den yüzde 0.25'e, Şubat toplantısında da yüzde 0.50'ye çıkarılmıştı.

Ülkede enflasyon Ocak'ta yüzde 5.5 ile 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, Merkez Bankası Nisan ayında yüzde 7.25 ile yeni bir zirve görülebileceği uyarısı yapmıştı.