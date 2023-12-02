CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem S&P Fransa'nın not görünümünü "negatif" olarak tuttu

S&P Fransa'nın not görünümünü "negatif" olarak tuttu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın kredi notlarını "AA/A-1+" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif" olarak bıraktı.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2023 10:40

Son Güncelleme Tarihi 02 Aralık 2023 10:40

S&P, Fransa ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Fransa'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notlarının "AA/A-1+" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif" olmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, negatif görünümün, yavaş azalışa rağmen yüksek bütçe açıkları ve kamu borçları nedeniyle Fransa'nın kamu maliyesine yönelik tahminlere ilişkin belirsizliği yansıttığı aktarıldı.

Kredi notunun teyit edilmesinin ise kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2025'ten itibaren kademeli de olsa düşeceği yönündeki tahminler tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, kamu borçlarının uzun vadeli olmasından dolayı yüksek faiz oranları nedeniyle artan borçlanma maliyetlerinin geçişken olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ihracat, hanehalkı tüketimi ve yatırımların beklenenden daha iyi performans göstermesi nedeniyle Fransa ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 0,4'ten yüzde 0,9'a yükseltildiği belirtildi.

S&P'nin açıklamasında, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisinin ise yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a revize edildiği, Fransa'nın ana ticaret ortağı Almanya ve diğer ülkelerdeki sıkı finansal koşullar ile zayıf büyümenin Fransa ekonomisi üzerinde de baskı yaratmasının beklendiği aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
OPEC gönüllü üretim kısıntısını uzattı OPEC gönüllü üretim kısıntısını uzattı 01 Aralık 2023 09:29
BoE üyesi: Faizlerin uzun süre yüksek kalması gerekebilir BoE üyesi: Faizlerin uzun süre yüksek kalması gerekebilir 01 Aralık 2023 09:01
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 01 Aralık 2023 13:24
ABD Rusya’nın enerji gelirlerini yarıya indirmeyi hedefliyor ABD Rusya'nın enerji gelirlerini yarıya indirmeyi hedefliyor 01 Aralık 2023 08:58
Goldman Sachs Brent ham petrol için rakam verdi Goldman Sachs Brent ham petrol için rakam verdi 01 Aralık 2023 08:54
S&P 500’den 43 yıl sonra en iyi Kasım S&P 500'den 43 yıl sonra en iyi Kasım 01 Aralık 2023 08:52
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 923 bin 512 liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 923 bin 512 liraya yükseldi 30 Kasım 2023 17:02
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: İşte 5 aylık zam tablosu! Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: İşte 5 aylık zam tablosu! Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu 30 Kasım 2023 16:26
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 01 Aralık 2023 10:05
Euro Bölgesi’nde işsizlik sabit kaldı Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı 30 Kasım 2023 15:25
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu 30 Kasım 2023 15:13
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı 30 Kasım 2023 15:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.018,27
%1,8266
ALTIN
1.009,77
%0,9772
BORSA
1.002,78
%0,2776
DOLAR
998,41
%-0,1592
EURO
1.010,64
%1,0638
ALTIN
1.016,17
%1,6165
BORSA
998,96
%-0,1037
DOLAR
992,09
%-0,7911
EURO
1.043,47
%4,3471
ALTIN
1.068,16
%6,8161
BORSA
1.019,76
%1,976
DOLAR
1.039,80
%3,9801
EURO
1.788,41
%78,8411
ALTIN
1.612,47
%61,2465
BORSA
1.544,22
%54,4216
DOLAR
1.603,58
%60,3581
EURO
BİST En Aktif Hisseler