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S&P Global, ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerini değiştirmedi

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Fed'in ilk faiz indirimini Haziran'da yapmasını beklemeye devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 09:35

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 09:35

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD'de GSYH'nın 2024 yılında %2,4 büyümesini beklediğini bildirdi.

S&P, enflasyonun şu ana kadarki dengesiz dezenflasyon sürecine rağmen önümüzdeki aylarda muhtemelen daha da soğuyacağını belirtti.

Kuruluş para politikası için 2024 görünümünü değiştirmedi ve Fed'in Haziran toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesini ve yıl sonuna kadar toplam 75 baz puan indirim yapmasını beklediğini söyledi.

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