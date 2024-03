SpaceX, uzaya 22 Starlink uydusu fırlattı

"Space.com" internet sitesinin haberine göre, SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden alçak yörüngeye fırlattı.

Falcon 9 roketinin ilk aşaması, fırlatışın ardından Pasifik Okyanusu'ndaki "Of Course I Still Love You" platformuna iniş yaptı.

SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşıma göre, Starlink projesi kapsamında Falcon 9'un taşıdığı 22 uydu yörüngeye yerleştirildi.

X'te videosu paylaşılan fırlatış, SpaceX'in 2024'te gerçekleştirdiği 26'ncı misyon fırlatışı oldu.

SpaceX, Starlink projesi kapsamında, dünya çapında internet erişimi sağlamayı hedefliyor.