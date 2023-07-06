Sri Lanka Merkez Bankası (CBSL), enflasyonun beklenenden daha hızlı yavaşlamasına bağlı olarak gösterge faiz oranını, piyasa beklentilerine paralel 200 baz puan indirdi.

CBSL bugün yaptığı toplantıda, gösterge niteliğindeki mevduat faiz oranı 13,00'ten yüzde 11,00'e indirildi. Banka, borç verme faiz oranını da yüzde 14,00'ten yüzde 12,00'e çekti. Piyasalarda da beklenti faizde 200 baz puan indirim olacağı yönündeydi.

CBSL, önceki toplantısında 250 baz puan faiz indirmişti.

Kurul, bu kararı, ekonominin potansiyeline ulaşması ve enflasyonun istikrara kavuşması amacıyla, yurt içi ekonomide tahmin edilenden daha hızlı bir enflasyon düşüşü süreci ve iyi huylu enflasyon beklentileri de dahil olmak üzere mevcut ve beklenen gelişmeleri dikkatli bir şekilde inceleyerek aldığını açıkladı.

Sri Lanka'da ulusal enflasyon yüzde 22,1'e inerken, gösterge olarak takip edilen Colombo için tüketici fiyatları yüzde 12,0'ye kadar geriledi.