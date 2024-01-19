Tedarik zinciri firmasından dikkat çeken Kızıldeniz krizi açıklaması

Önde gelen bir okyanus tedarik zinciri danışmanlık firması Sea-Intelligence, son birkaç yıldaki gecikmelerle karşılaştırmalı olarak mevcut gemi gecikmelerini analiz etti. Veriler, gemilerin Kızıldeniz'den yön değiştirmesi nedeniyle Ümit Burnu çevresindeki uzun transit geçişin, limanlarda konteynerleri almak için mevcut gemiler üzerinde pandemi döneminden daha önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Sea-Intelligence CEO'su Alan Murphy'ye göre, gemi kapasitesindeki düşüş son yılların en büyük ikinci düşüşü. Kızıldeniz krizinden daha büyük etkiye sahip tek olay, Mart 2021'de Süveyş Kanalı'nda altı gün boyunca mahsur kalan dev kargo gemisi "Ever Given" oldu. Bu olay sırasında milyarlarca dolarlık ticaret durma noktasına gelmişti. Bu istisna dışında, "Bu Kızıldeniz krizi en büyük olay - erken pandemi etkisinden bile daha büyük" dedi Murphy.

Sea-Intelligence ve diğer denizcilik yetkilileri, dünya filosunun yaklaşık %10'unun şu anda hizmet vermediğini tahmin etmekter. Eğer ilave gemiler konuşlandırılırsa, gemi mevcudiyetindeki dengesizlik düzeltilebilir ve gemi programlarındaki kesinlik arttırılabilir.

Murphy, "Ümit Burnu'nu dolaşmak için, okyanus taşımacılarının gecikmeleri telafi etmek üzere bir ya da iki ek gemiye ihtiyacı var. Okyanus taşımacılarının gemi eklemesi gerekecek. Süveyş'te bir çözüm bulunması herkesin yararına" dedi.