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Türkiye en çok yatırım aldığı ülkeler belli oldu

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi bu yılın ilk 6 ayında 4,7 milyar dolar olurken Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık, Türkiye'nin ilk altı ayda en çok yatırım sermayesi çektiği ülkeler olarak kayıtlara geçti.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2024 15:18

Son Güncelleme Tarihi 13 Ağustos 2024 15:19

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından yılın ilk 6 ayına ilişkin Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayınladı. Açıklanan verilere göre, yılın ilk 6 ayında, Türkiye'ye, 4 milyar 692 milyon dolar değerinde UDY geldi.

2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik düşüş kaydedilirken, 2024'ün ilk altı ayında çekilen UDY, aynı dönem içindeki cari açığın yüzde 28'ine karşılık geldi.

2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 268 milyar doları aştı.

Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yatırımların 2 milyar 846 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşirken, 1 milyar 535 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 754 milyon dolarını borçlanma araçları oluşturdu.

Aynı dönem içinde yatırım tasfiyelerinin 443 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, yılın ilk 6 ayındaki toplam UDY girişi 4 milyar 692 milyon dolar oldu.

EN FAZLA YATIRIM TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET VE FİNANSAL FAALİYETTE GERÇEKLEŞTİ

2024'ün ilk altı ayında, toplam yatırım sermayesi girişleri 2 milyar 846 milyon dolar olurken 664 milyon dolarlık yatırım girişi ile "Toptan ve Perakende Ticaret" yüzde 23'lük pay aldı.

Finans faaliyetleri, aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 12'sini çekti. Sektörde gerçekleşen 346 milyon dolarlık yatırımın 274 milyon dolarlık kısmı bankacılık ve sigortacılık haricinde kalan diğer finansal hizmet faaliyetleri ile ilişkili olarak kaydedildi.

En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 11'lik pay ile "ulaştırma ve depolama", yüzde 9'luk pay ile "bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ve yüzde 6'lık pay ile "madencilik ve taş ocakçılığı" oldu.

Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık, Türkiye'nin ilk altı ayda en çok yatırım sermayesi çektiği ülkeler olarak kayıtlara geçti.

2002-2023 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 59'unu gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, söz konusu dönemde yüzde 51'lik paya sahip oldu. 2002-2023 döneminin ikinci en büyük yatırımcısı olan AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri ise yılın aynı döneminde yüzde 21'lik pay aldı.

2024'ün ilk altı ayında ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 20 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 13 ile ABD, yüzde 10 ile Almanya, yüzde 9 ile İrlanda, yüzde 8 ile Norveç ve Birleşik Krallık takip etti.

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