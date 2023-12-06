Yellen: Ukrayna'nın yenilmesinin sorumlusu ABD olur

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Kongre'nin Biden yönetiminin fon talebini onaylamaması halinde ABD'nin "Ukrayna'nın yenilgisinden sorumlu" olacağını ifade ederek özellikle Ukrayna'nın genel bütçe desteği için finansmanın "son derece gerekli" olduğunu ve IMF Ukrayna'ya akmaya devam etmesi için bir ön koşul olduğunu söyledi.

Yellen, "Kongre üyeleriyle konuştum, meslektaşlarımla konuştum. Sanırım bunun vahim bir durum olduğunu anladılar ve eğer Ukrayna'ya ihtiyaç duyulan bu finansmanı sağlamayı başaramazsak Ukrayna'nın yenilgisinden kendimizi sorumlu tutabiliriz ve burada doğrudan bütçe desteğini de dahil ediyorum çünkü bu son derece önemli" dedi.

Yellen, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı fonun, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesinde galip gelmesine yardımcı olmak için daha cömert yardımlar sağlayan Avrupa'daki ABD müttefikleri için de gerekli olduğunu vurguladı.

"Ukrayna'nın parası tükeniyor" diye konuşan Yellen, "Vergi gelirlerinden elde ettikleri her kuruştan daha fazlasını askeri maaşlara ve savunmaya harcıyorlar ve onları desteklemek için gönderdiğimiz para olmasa ne okulları ne hastaneleri ne de ilk müdahale ekipleri olurdu" dedi.