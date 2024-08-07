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Yeni Zelanda'da işsizlik oranında artış faiz indiriminin yolunu açtı

Yeni Zelanda'nın işsizlik oranı ikinci çeyrekte 2021'in başından bu yana en yüksek seviyesine yükselerek faiz indirimine yol açtı.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2024 08:37

Son Güncelleme Tarihi 07 Ağustos 2024 08:37

Yeni Zelanda'nın işsizlik oranı ikinci çeyrekte 2021'in başından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi; Bu durum tarım açısından zengin ekonomide daha da yavaşlamanın sinyalini verdi ve Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) yıl sonundan önce faiz oranlarını düşürmeye başlama potansiyelinin arttığına işaret etti.

Yeni Zelanda İstatistik Bürosu (Stats NZ) tarafından yapılan açıklamada, işsizlik oranının ikinci çeyrekte %4,6'ya yükseldiği belirtildi. Bu piyasa beklentisi olan %4,7 seviyesinin biraz altında, ancak önceki çeyrekteki %4,4 ve bir önceki yılın aynı dönemindeki %3,6 oranının üzerinde kaldı

Veriler, RBNZ'nin Ağustos ayındaki politika toplantısının hemen öncesinde geldi. Bazı ekonomistler, bunun Banka'nın politika faiz oranını şu anda %5,50'den düşürmesinin önünü açmasını tetikleyeceğini ve böylece küresel benzerlerinin çoğuyla aynı seviyeye gelmesini beklemeye başladı.

RBNZ, 2021'deki küresel enflasyon artışına yanıt olarak faiz oranlarını artırmaya başlayan ilk büyük merkez bankası olmuştu.

Enflasyonun önemli ölçüde gerilediğini gösteren verilerin ardından, ekonomi son bir buçuk yıldır resesyona girip çıkıyor.

Ekonomistler, işsizliğin yıl sonuna kadar %5,0'i aşma eğiliminde olduğunu söyledi.

Stats NZ İşgücü Piyasası Müdürü Deb Brunning, "İşsizlik 2022'den bu yana artıyor ve mevcut çeyreğin işsizlik oranı Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İşsizlikteki son artışlar, sosyal yardım alanların sayısının artması, açık iş pozisyonlarının azalması ve kişi başına düşen GSYH'nın azalması gibi diğer ekonomik göstergelerle uyumlu." dedi.

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