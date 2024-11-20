CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Yurt dışı ÜFE ekimde yüzde 30,70 arttı

Yurt dışı ÜFE ekimde yüzde 30,70 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,09, yıllık bazda yüzde 30,70 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2024 12:58

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2024 13:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,09, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,70 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,62 yükseldi.

Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,52, imalatta yüzde 30,65 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 28,23, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,56, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,09, enerjide yüzde 4,74 ve sermaye mallarında yüzde 38,71 artış gerçekleşti.

Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,23, imalatta yüzde 0,08 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 0,06, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08, enerjide yüzde 3,59 artarken dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,1 ve sermaye mallarında yüzde 0,49 azalış olarak kayıtlara geçti.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları
Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81
2020 2,39 0,77 3,48 5,46 1,47 0,95 1,64 7,46 3,08 4,62 2,02 -0,76
2021 -1,37 -2,46 7,45 7,14 4,69 3,93 0,34 -0,92 1,55 7,93 13,49 25,92
2022 3,25 2,35 7,29 2,61 6,51 9,18 0,66 2,64 0,67 1,34 2,28 2,77
2023 4 0,42 1,65 2,43 0,45 15,62 15,34 1,95 -0,59 1,35 3,51 2,28
2024 4,57 2,38 4,7 1,37 0,42 0,97 1,7 2,95 2,25 0,09
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları
Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23 16,32 -2,94 -11,15 -2,88 5,59 8,93
2020 9,53 12,38 12,43 13 10,06 14,82 19,49 30,23 33,15 37,69 41,12 37,56
2021 32,51 28,27 33,19 35,31 39,6 43,72 41,89 30,81 28,87 32,96 47,89 87,64
2022 96,44 106,13 105,82 97,11 100,54 110,66 111,34 118,94 117,04 103,79 83,66 49,9
2023 50,98 48,13 40,35 40,1 32,13 39,92 60,32 59,24 57,25 57,25 59,15 58,4
2024 59,27 62,38 67,25 65,53 65,48 44,51

27,41

 28,67 32,35 30,70

İlginizi Çekebilir
Avustralya MB: Ekonomik görünüm geliştikçe harekete geçmeye hazır olmak önemli Avustralya MB: Ekonomik görünüm geliştikçe harekete geçmeye hazır olmak önemli 19 Kasım 2024 09:17
Küresel piyasalarda karışık seyir Küresel piyasalarda karışık seyir 19 Kasım 2024 09:09
Goldman Sachs: S&P 500 2025 sonunda 6.500’e ulaşacak Goldman Sachs: S&P 500 2025 sonunda 6.500'e ulaşacak 19 Kasım 2024 09:09
UBS: Çin’de büyüme 2025 ve 2026’da gerileyebilir UBS: Çin'de büyüme 2025 ve 2026'da gerileyebilir 19 Kasım 2024 09:05
BoE üyesi Greene: Faiz indirimlerinde temkinli hareket edilmeli BoE üyesi Greene: Faiz indirimlerinde temkinli hareket edilmeli 19 Kasım 2024 09:01
Altın yeni haftada değer kazançlarını sürdürüyor Altın yeni haftada değer kazançlarını sürdürüyor 19 Kasım 2024 07:16
Brent petrol 73 doların üzerine çıktı Brent petrol 73 doların üzerine çıktı 19 Kasım 2024 06:30
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin lira oldu Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin lira oldu 18 Kasım 2024 17:05
AB’den eylülde 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası AB'den eylülde 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası 18 Kasım 2024 15:49
Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yeni karar Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yeni karar 18 Kasım 2024 12:52
Avrupa borsalarında İtalya negatif ayrıştı Avrupa borsalarında İtalya negatif ayrıştı 18 Kasım 2024 11:55
Hizmet üretim endeksi eylülde değişmedi Hizmet üretim endeksi eylülde değişmedi 18 Kasım 2024 10:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler