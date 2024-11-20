Yurt dışı ÜFE ekimde yüzde 30,70 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,09, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,70 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,62 yükseldi.

Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,52, imalatta yüzde 30,65 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 28,23, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,56, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,09, enerjide yüzde 4,74 ve sermaye mallarında yüzde 38,71 artış gerçekleşti.

Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,23, imalatta yüzde 0,08 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 0,06, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08, enerjide yüzde 3,59 artarken dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,1 ve sermaye mallarında yüzde 0,49 azalış olarak kayıtlara geçti.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle: