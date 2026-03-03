63 bin dolara kadar gerilemişti! Bitcoin savaşın etkisiyle sert dalgalanıyor

CANLI BORSA
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından kripto paralar sert bir düşüş yaşamış, Bitcoin, 63 bin dolara kadar gerilemişti. İran dini lideri Hamaney'in öldüğüne dair haberlerin ardından 68 bin doları aşan amiral kripto para biriminde dalgalanma sürüyor.

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 09:23

Son Güncelleme Tarihi 03 Mart 2026 09:27

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı dalgası 4. gününde devam ediyor. Tahran başta olmak üzere birçok kritik nokta vurulurken, İran dini lideri Hamaney başta olmak üzere birçok üst düzey isim öldürüldü. İran Körfez ülkelerindeki ABD üslerine saldırıları devam ederken, kripto paralar ilk tepkinin ardından toparlanmaya çalışıyor.

İLK TEPKİ KRİPTODAN

ABD-İsrail-İran savaşına ilk tepkiyi, 7/24 açık olan kripto paralar verdi. Bitcoin, İran'a saldırı haberlerinin ardından yüzde 3,8 değer kaybederek 63.038 dolar seviyesine geriledi. İkinci en büyük kripto varlık olan Ether ise yüzde 4,5 düşüşle 1.835 dolar seviyesine indi.

HAMANEY HABERLERİ YÜKSELİŞİ GETİRDİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğüne ilişkin ilk haberlerin ardından kripto varlıklar yükselişe geçti. Haftanın ilk işlem gününde Bitcoin, haberlerin etkisiyle 68 bin doların üzerine çıkarak, 69 bin 615 dolara kadar yükseldi.

Ardından aşağı yönlü hareket eden Bitcoin bugün ise 68 bin dolar eşiğinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Ethereum 2 bin doların altında 1991 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTCOİNLERDE SON DURUM

Büyük kripto paralarda olduğu gibi değer kaybeden çoğu altcoin de toparlanmaya çalışıyor.

Solana (SOL) 85 dolar, Cardono (ADA) 0.26 dolardan, Ripple (XRP) 1.363 dolardan fiyatlanıyor.

