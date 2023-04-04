Kripto dünyasının önde gelen bloglarından Kaiko'nun verdiği bilgiye göre, ABD'de CFTC'nin Binance'a karşı dava açması ve yaşanan bankacılık krizi dünyanın en büyük kriptopara borsalarını da etkiledi.

Verilen bilgiye göre Binance, CFTC'nin dava açmasını ve sıfır ücretli işlem programını sona erdirme kararının ardından geçen 2 haftada yüzde 16 pazar payı kaybetti. Binance, bu kayba rağmen yüzde 54 pazar payı ile hala dünyanın en büyük kriptopara borsası.

Upbit, Kaiko tarafından analist edilen 17 kriptopara borsası içinde pazar payını en ciddi şekilde artıran borsa oldu. Ancak Güney Kore merkezli Upbit'ten geçen işlem hacminin önemli bölümünü XRP işlemleri oluşturdu.

ABD'de ilk çeyrekte Coinbase'in pazar payı haftalık ortalama yüzde 60'dan yüzde 49 seviyesine geriledi. Binance US'in pazar payı ise açılan davaya rağmen yüzde 8'den yüzde 24'e yükseldi.