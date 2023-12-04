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Bitcoin 40 bin doları aştı

Bitcoin, Mayıs 2022'den bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesine ulaştı. Yükselişte faiz oranlarındaki düşüş beklentileri ve piyasalarda işlem gören fonların sektörden gelen talebi arttırması etkili oldu.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2023 09:01

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2023 09:01

En büyük dijital varlık olan Bitcoin, faiz oranlarındaki düşüş beklentileri ve Borsada işlem gören fonlar sektöründen gelen talebin artması üzerine 2023'te toparlanmayı sürdürürken 40 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin yüzde 2,9 artışla 40.867 dolara ulaştı ve Singapur'da Pazartesi sabahı 10:33 itibarıyla bu hedefin biraz altında kaldı ve 2023'teki sıçramasını yüzde146'ya çıkardı. Bitcoin, dijital varlıklarda 2 trilyon dolarlık bir düşüşe katkıda bulunan TerraUSD stabilcoin çöküşünden önce, en son Nisan 2022'de bu seviyelerdeydi.

Yatırımcılar, enflasyon soğudukça Fed'in faiz artırımlarıyla işinin bittiğine giderek daha fazla ikna oluyor ve dikkatler gelecek yılki kesintilerin olası boyutuna çevriliyor. Değişen zemin küresel piyasalarda yükselişi tetikledi.

Kripto endüstrisi aynı zamanda BlackRock gibi şirketlerin ABD'deki ilk spot Bitcoin ETF'lerini başlatmak için yaptığı başvuruların sonucunu da bekliyor. Bloomberg Intelligence, bu ürünlerden bir kısmının Ocak ayına kadar Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu onayını almasını bekliyor.

IG Australia Pty'den piyasa analisti Tony Sycamore, bir notta "Bitcoin, SEC'in 2024'te ETF ve Fed'in faiz indirimlerine onay vermesi konusundaki iyimserlikle desteklenmeye devam ediyor" dedi. Sycamore, grafik desenlerinin izlenecek bir sonraki seviye olarak 42.330 dolara işaret ettiğini ekledi.

Bitcoin'in 2022'deki kripto çöküşünden sonra yeniden canlanması, Sam Bankman-Fried'ı FTX'te dolandırıcılık suçundan parmaklıklar ardına koyan ve önde gelen kripto borsası Binance ile kurucusu Changpeng Zhao'ya sabıka kayıtları ve büyük para cezaları veren ABD baskısını atlattı.

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