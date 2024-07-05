Bitcoin fiyatı dört ayın en düşük seviyesine geriledi

Son bir yılın en kötü haftalık performansına doğru ilerleyen Bitcoin fiyatı son 24 satte 55.023,44 dolar seviyesine kadar indi. Şu sıralarda da yüzde 5,17 kayşıpla 55.309 dolar seviyesinde.

Etherum fiyatı %8 düşüşle 2,891 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 2926,70 dolar seviyesinde. Son 24 saate kayıp yüzde 6,94.

Piyasa katılımcıları, Donald Trump'a karşı ilk tartışmadaki kötü performansının ardından, yatırımcıların Biden'ın Demokratların başkan adayı olarak daha az kripto yanlısı biriyle değiştirilmesi olasılığından da endişe duyduklarını söyledi.

Analistler ayrıca, 2014 yılında feshedilmeden önce dünyanın önde gelen kripto para borsası olan Mt. Gox'un alacaklılarına geri ödeme yaptığına dair raporlara işaret etti. Bu durum, söz konusu alacaklıların tokenlarını elden çıkarması halinde bitcoin'in daha da aşağı yönlü bir baskıyla karşı karşıya kalabileceği endişesine yol açtı.