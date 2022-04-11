Bitcoin için 30 bin dolar tahmini

Kripto para Borsası BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes'e göre Bitcoin'in teknoloji hisseleriyle birlikte hareket etme eğilimi, dijital paranın değerinin Haziran ayına dek 30 bin dolara çekilebileceği anlamına geliyor olabilir.

Hayes, blogunda yayımladığı bir mesajda aynı dinamiğin Ether'i 2 bin 500 dolara çekebileceğini belirtti. Hayes iki kripto parada da Haziran ayına dek çöküş satın aldığını belirtirken genel anlamda kriptolar için uzun pozisyonda olduğunu söyledi.

Fed'in önümüzdeki aylarda yapması beklenen bir dizi faiz artırımı kripto paralar ve teknoloji hisseleri üzerinde baskı kurarak geçtiğimiz hafta Nasdaq 100'ün yüzde 3,6 değer kaybetmesine ve Bitcoin'in Pazartesi günü kısa süreliğine 42 bin doların altına gerilemesine neden oldu. Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius Cuma günü Fed'in faizleri yüzde 4'ün üzerine çıkarabileceğini söyledi.

"NASDAQ İLE 90 GÜNLÜK KORELASYON REKORU YATIRIM ÇEŞİTLENDİRME İDDİASINI ÇÜRÜTÜYOR"

Bitcoin'in Nasdaq ile 90 günlük korelasyonu rekor kırarken, bu durumun dijital varlığın bir yatırım çeşitlendirme aracı olarak cazibesine zarar verdiği belirtiliyor. Hayes zayıflayan küresel büyümenin ve daha az uzlaşmacı merkez bankalarının teknoloji hisseleri ve bunun bir uzantısı olarak kripto paralar üzerinde baskı kuracağını söylerken Bitcoin ve Ether ile ilgili öngörülerinin temel olarak "kendi önsezisine" dayandığını kaydetti.

"Kripto piyasaları gerilemeye girerken hisse senetlerine aşağı yönlü liderlik edecek ve çıkış üzerinden çalışılırken de yukarı yönlü liderlik edecek" diyen Hayes, "Bitcoin ve Ether Fed harekete geçmeden ve politikasını sıkılaşmadan gevşemeye geçirmeden önce dibi görecek" değerlendirmesinde bulundu.

BitMEX'in diğer kurucu ortağı Benjamin Delo ile borsalarında bir anti-kara para aklama mekanizması kurmakta başarısız olduklarını Şubat ayında kabul eden ve karar duruşmasını bekleyen Hayes'in son dönemde dijital varlıklarla ilgili ihtiyatlı paylaşımlar yaptığı görülüyor.