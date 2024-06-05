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Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi hızlandı

Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi hızlandı. 4 Haziran'da toplam 887 milyon dolar net giriş tarihteki en yüksek ikinci net giriş olarak kayıtlara geçti.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 05 Haziran 2024 08:46

Bitcoin spot ETF'lerine 4 Haziran'da toplam 887 milyon dolar net giriş oldu ve bu, tarihteki en yüksek ikinci tek günlük net giriş olarak kayıtlara geçti. Dün 105 milyon dolar net giriş olmuştu.

TOPLAM NET VARLIK DEĞERİ 61,46 MİLYAR DOLAR OLDU

Sosovalue'nin verilerine göre, Grayscale ETF GBTC'ye 28,19 milyon dolar, Fidelity ETF FBTC'ye 379 milyon dolar ve BlackRock ETF IBIT'e 274 milyon dolar giriş oldu.

Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 61,46 milyar dolar olurken, spot ETF'lere kümalatif toplam net sermaye girişi 14,85 milyar dolara ulaştı

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