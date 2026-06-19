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Bitcoin'de 52.000 dolar hazırlığı başladı

ABD-İran anlaşması ve Fed'in sıkı para politikası mesajları, riskli varlıklara yönelik iştahın azalmasıyla sert düşüş yaşayan Bitcoin'de 52.000 dolar hazırlığı başladı.

Oluşturma Tarihi 19 Haziran 2026 10:44

Kripto para piyasası ABD-İran barış anlaşmasına rağmen Fed'in faiz artışına gitme beklentisiyle sert düşüşe geçti. Dünkü işlemlerde 65 bin dolar seviyesinden hızla 63 bin dolara düşen amiral kripto para birimi Bitcoin, bugün kritik seviyenin de altına geriledi.

Bitcoin yatırımcıları önümüzdeki haftalarda fiyatlar 52.000 dolara kadar derin bir satış dalgasına hazırlanıyor.

KAZANÇLARIN HEPSİNİ SİLDİ

Haftanın son işlem gününde tüm kripto paralarda değer kaybı yaşandı. Bitcoin başta olmak üzere ether ve altcoinler Fed kararı öncesinde elde ettiği haftalık kazançların tümünü sildi. Bitcoin son 24 saat içinde %1,9 ve hafta genelinde %1,3 düşüşle yaklaşık 62.700 dolar seviyesinde işlem gördü ve neredeyse iki haftadır tuttuğu aralığın alt sınırına doğru geriledi.

Ether %2,3 düşerek 1.695 dolara geriledi, XRP %3,2 kaybederek 1,13 dolara, solana %3,2 değer yitirdi ve 69 dolara indi, BNB ise %2,7 düştü.

52 BİN DOLAR HAZIRLIĞI BAŞLADI

Kripto para opsiyon borsası olan Deribit verilerine göre, son 24-48 saat içinde kısa vadeli ve yakın vadeli put (satım) opsiyonlarında dikkat çekici alımlar gerçekleşti.

Öne çıkan işlemler arasında 22 Haziran vadeli 61 bin 500 dolar kullanım fiyatlı, 3 Temmuz vadeli 60 bin ve 55 bin dolar kullanım fiyatlı, 10 Temmuz vadeli 55 bin dolar kullanım fiyatlı ve 31 Temmuz vadeli 52 bin dolar kullanım fiyatlı put opsiyonları yer aldı.

Bu işlemler, yatırımcıların fiyatlarda olası bir düşüşe karşı korunma arayışında olduğunu gösteriyor.

45 BİN DOLARA KADAR DÜŞÜŞLER GÖRÜLEBİLİR

Analistler 59.000 ila 60.000 dolar arasındaki destek seviyesinin altına inilmesi durumunda daha derin satış trendinin başlayabileceğini bu doğrultuda bir sonraki destek seviyesinin 45 bin dolar seviyesi olduğunu belirtiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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