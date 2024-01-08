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BlackRock, Bitcoin ETF işlem ücretini belirledi

BlackRock, planladığı spot Bitcoin ETF'i için işlem ücretini düşük belirledi.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2024 15:58

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2024 15:58

BlackRock, planlanan spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için yüzde 0,30'luk bir ücret belirledi ve bu ücret bazı emsalleri tarafından alınan ücretlerden oldukça düşük.

BlackRock, iShares Bitcoin Trust için açıkladığı ücret, Valkyrie Investments ve Fidelity, planlanan spot bitcoin ETF'leri için sırasıyla yüzde 0,80 ve yüzde 0,39 ücret taleplerinin altında kaldı.

Önerilen bir diğer ETF olan ARK 21Shares Bitcoin ETF de yüzde 0,25'lik bir ücret belirledi.

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